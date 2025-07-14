Дания будет передавать Украине спутниковые снимки и обеспечит связью

https://racurs.ua/n207806-daniya-budet-peredavat-ukraine-sputnikovye-snimki-i-obespechit-svyazu.html

Ракурс

Уряд Данії буде передавати Україні супутникові знімки та забезпечить зв’язком через Європейське оборонне агентство (EDA).

Україна отримає доступ до терміналів супутникового зв’язку, тип яких наразі не розголошується з міркувань безпеки.

У данському міноборони зазначили, що Україна отримає доступ до приймальних терміналів, які зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу проти незаконного російського вторгнення.

Термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій, — йдеться у повідомленні.

У EDA очікують, що інші країни ЄС візьмуть приклад з Данії та розглянуть можливість аналогічних проєктів для ЗСУ.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив:

Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України. Космос — це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для її захисту від московії. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як у українську, так і в данську та європейську оборону.