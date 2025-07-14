Зеленский: Опыт Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны

https://racurs.ua/n207805-zelenskiy-opyt-shmygalya-budet-polezen-na-pozicii-ministra-oborony.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив, що «колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України».

Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами — що працює і що потребує перегляду або активізації, — заявив президент у вечірньому зверненні.

«Ракурс» повідомляв, що 14 липня президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Він очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Кандидатуру чинного прем'єра Шмигаля можуть винести на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова, якого номінуватимуть на посаду посла України в США.

Шмигаль очолював Кабмін у березні 2020 року.