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Зеленський: Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони
Зеленський: Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборониhttps://racurs.ua/ua/n207805-zelenskyy-dosvid-shmygalya-bude-korysnym-na-pozyciyi-ministra-oborony.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський заявив, що «колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України».
Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами — що працює і що потребує перегляду або активізації, — заявив президент у вечірньому зверненні.
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