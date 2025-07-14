Зеленський: Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони

Президент Володимир Зеленський заявив, що «колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України».

Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами — що працює і що потребує перегляду або активізації, — заявив президент у вечірньому зверненні.