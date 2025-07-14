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Ракурс
Зеленський: Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони

Зеленський: Досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони

14 лип 2025, 20:51
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Президент Володимир Зеленський заявив, що «колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України».

Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами — що працює і що потребує перегляду або активізації, — заявив президент у вечірньому зверненні.

Новина оновлюється

Джерело: Ракурс


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