Усик презентував відтворену мозаїку "Боривітер" художниці Алли Горської на Трафальгарській площі Лондона

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Ракурс

Відтворена мозаїка «Боривітер» відомої української художниці Алли Горської вже у Лондоні.

14 липня на Трафальгарській площі боксер Олександр Усик та мільярдер Річард Бренсон відкрили відтворену мозаїку «Боривітер» художниці Алли Горської.

Оригінальна робота 1967 року, пошкоджена під час вторгнення рф, стала символом боротьби. Припускають, що Горська, лідерка шістдесятників, була вбита радянськими спецслужбами.

Відновлення та показ мозаїки має на меті привернути увагу до нищення української культури, зазначають у UKRAINE WOW.

«Боривітер» — панно, створене Горською у Маріуполі (1967), було пошкоджене внаслідок російського вторгнення. Для відтворення панно 15 художників використали понад 700 кг матеріалів. Також було створено 1250 фрагментів другої копії мозаїки, які розкупили за добу, зібравши понад 4 млн грн на реставрацію робіт Горської та подальше світове турне.

Відкриття «Боривітра» стане першою подією Усика в Лондоні перед боєм з Дюбуа 19 липня.