НАТО та США досягли домовленості про постачання Україні зброї, - Трамп

https://racurs.ua/ua/n207803-nato-ta-ssha-dosyagly-domovlenosti-pro-postachannya-ukrayini-zbroyi-tramp.html

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Дональд Трамп, президент США, заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні.

Президент США заявив, що збирається надсилати «найсучаснішу зброю» до НАТО, яке потім зможе передати її Україні.

Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть, — сказав президент США.

Крім того, Трамп пригрозив «жорсткими тарифами» для рф, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Також він вкотре повторив, що «дуже незадоволений» Москвою.