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НАТО та США досягли домовленості про постачання Україні зброї, - Трамп
НАТО та США досягли домовленості про постачання Україні зброї, — Трампhttps://racurs.ua/ua/n207803-nato-ta-ssha-dosyagly-domovlenosti-pro-postachannya-ukrayini-zbroyi-tramp.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент США, заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні.
Президент США заявив, що збирається надсилати «найсучаснішу зброю» до НАТО, яке потім зможе передати її Україні.
Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть, — сказав президент США.
Крім того, Трамп пригрозив «жорсткими тарифами» для рф, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Також він вкотре повторив, що «дуже незадоволений» Москвою.
Ми дуже незадоволені росією. Я незадоволений росією. Ми дуже-дуже незадоволені ними, і будемо вводити дуже суворі мита, якщо протягом 50 днів не буде домовленості. Вторинні мита близько 100%, — сказав він на зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте.