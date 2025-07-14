Трамп погрожує 30% митами: ЄС тягне з відповіддю, щоб дати шанс переговорам

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Президент США Дональд Трамп погрожує з 1 серпня ввести 30% мита на більшість імпортних товарів з ЄС і Мексики, вимагаючи від торговельних партнерів більших поступок.

У відповідь Євросоюз призупиняє контрзаходи до початку серпня, щоб зберегти шанси на досягнення домовленості шляхом переговорів.

Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу переговорному вирішенню. Це залишається актуальним, і ми використаємо час, який маємо зараз, — сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак ЄС уже підготував пакети мит на американські товари на загальну суму 93 млрд євро, які можуть бути введені, якщо переговори зазнають невдачі. При цьому Німеччина закликає до стриманості, водночас Франція наполягає на жорсткішій відповіді.

У неділю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він «дійсно відданий» пошуку торговельного рішення з США, оскільки 30% мита завдадуть серйозного удару по Німеччині.

Якщо це станеться, нам доведеться відкласти значну частину наших зусиль у сфері економічної політики, оскільки це завадить усьому і завдасть серйозного удару по німецькій експортній промисловості, — попередив Мерц.

Тим часом президент Франції Макрон заявив, що Комісія як ніколи раніше повинна «підтвердити рішучість Союзу захищати європейські інтереси» і що заходи у відповідь можуть включати так звані інструменти протидії примусу.

Раніше повідомлялося, що ЄС намагається швидко укласти тимчасову торговельну угоду з США, щоб уникнути 50% мит на європейський експорт

Європейський Союз та Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії укладання рамкової торговельної угоди, яка дозволить зберегти 10% тариф на європейський експорт до США, замість запланованих 50%, що мають набути чинності вже з 1 серпня.

Угода, яка, за словами обізнаних джерел, буде короткою та не матиме юридичної сили, передбачає винятки для низки стратегічно важливих товарів, включаючи літаки, авіаційні комплектуючі, а також вино і спиртні напої. Вона має забезпечити час для досягнення постійної домовленості, яка також торкнеться цифрової торгівлі, нетарифних бар'єрів та економічної безпеки.

Європейська комісія вже поінформувала держави-члени про хід переговорів. Представник комісії від коментарів відмовився, проте джерела очікують, що попередню домовленість буде укладено вже найближчими днями, аби уникнути різкого зростання мит.

Паралельно ЄС вимагає від Вашингтона пом’якшення чинних тарифів на автомобілі (25%), а також сталь і алюміній (50%). Переговори з цього приводу тривають, однак прориву поки немає. Обговорюється можливість компенсаційного механізму, який дозволив би автомобільним компаніям з ЄС експортувати частину продукції до США без мит, однак це викликає побоювання щодо перенесення виробництва за Атлантику.

У Брюсселі не виключають сценарію провалу домовленостей і готують відповідні заходи: ЄС вже схвалив тарифи на американські товари на €21 млрд і сформував додатковий список мит ще на €95 млрд. Обмеження можуть торкнутись продукції зі стратегічно важливих для США секторів, включно з літаками Boeing, автомобілями, соєю, бурбоном і промисловими товарами.