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Ракурс
Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд

Президент в обхід Конституції запропонував Раді кандидатуру нового прем'єра

14 лип 2025, 15:56
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Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд.

Юлія Свириденко очолить Кабмін України — Володимир Зеленський на зустрічі з нею запропонував їй стати прем'єркою замість Дениса Шмигаля.

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Джерело: Ракурс


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