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Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд
Президент в обхід Конституції запропонував Раді кандидатуру нового прем'єраhttps://racurs.ua/ua/n207798-prezydent-v-obhid-konstytuciyi-zaproponuvav-radi-kandydaturu-novogo-premiera.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд.
Юлія Свириденко очолить Кабмін України — Володимир Зеленський на зустрічі з нею запропонував їй стати прем'єркою замість Дениса Шмигаля.
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