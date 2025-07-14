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Ракурс
Президент в обход Конституции предложил Раде кандидатуру нового премьера

Президент в обход Конституции предложил Раде кандидатуру нового премьера

14 июл 2025, 15:56
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Президент України Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд.

Юлія Свириденко очолить Кабмін України — Володимир Зеленський на зустрічі з нею запропонував їй стати прем'єркою замість Дениса Шмигаля.

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко очолювала українську урядову делегацію, яка раніше цього року вела й успішно завершила переговори про ресурсну угоду зі США. Свириденко називали серед кандидатів на посаду голови уряду в рамках анонсованих Зеленським перестановок на чолі виконавчої влади.

Від березня 2020 року посаду прем'єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль. Про його відставку наразі не повідомлялося.

Свириденко з 2015 року працювала у Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку — радницею голови, згодом — керівницею департаменту економічного розвитку. У 2018-му стала виконуючою обов’язки голови.

У 2019 році створювався новий уряд Олексія Гончарука, Юлія працювала заступницею міністра розвитку економіки.

За рік вона стала заступницею керівника ОП Андрія Єрмака. А вже у листопаді 2021 року обійняла посаду міністерки економіки та першої віцепрем'єр міністерки України. Свириденко подекуди вважають креатурою Єрмака. Публічно це не коментувалось.

Серед її ініціатив на посаді міністерки економіки — політика «Зроблено в Україні», а в травні була підписана угода зі США про співпрацю в галузі корисних копалин.

Голосування за ротацію в уряді можуть провести вже цього тижня — кажуть депутати Железняк і Гончаренко.

Источник: Ракурс


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