Конкурсная комиссия не будет пересматривать Цивинского на должность главы БЭБ

Ракурс

Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) поверне лист Кабміну з документами та супровідним листом, та не переглядатиме кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського.

Про це 14 липня повідомила голова комісії Лаура Штефан.

Вона наголосила, що закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.

У комісії також повідомили, що в листі від СБУ щодо кандидатури переможця конкурсу Цивінського не було жодної нової інформації.

Раніше Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з проханням повторно подати кандидатів на посаду, посилаючись на додаткові матеріали, надану СБУ.