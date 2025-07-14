Ракурсhttps://racurs.ua/
Конкурсная комиссия не будет пересматривать Цивинского на должность главы БЭБ
Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) поверне лист Кабміну з документами та супровідним листом, та не переглядатиме кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського.
Про це 14 липня повідомила голова комісії Лаура Штефан.
Вона наголосила, що закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.
У комісії також повідомили, що в листі від СБУ щодо кандидатури переможця конкурсу Цивінського не було жодної нової інформації.
Раніше Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з проханням повторно подати кандидатів на посаду, посилаючись на додаткові матеріали, надану СБУ.
В уряді повідомили, що детально вивчили додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.
Дане рішення повністю відповідає положенням Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ, — повідомили раніше в уряді.
Конкурсна комісія на початку липня оголосила ім’я майбутнього очільника БЕБ — ним мав стати керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.