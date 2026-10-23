Дания передала Украине более 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16. Фото:

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Україна отримала військову допомогу від Данії.

Данський уряд у прискореному режимі передав Україні понад 50 тис. боєприпасів калібру 20-мм. Ці набої призначені для бортових гармат винищувачів F-16. Пілоти ЗСУ вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

В оборонному відомстві наголосили, що наразі авіація і літак F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним БпЛА типу «Шахед», тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.

Нагадаємо, видання Bloomberg інформувало, що уряд України веде переговори з кількома країнами Європи та виробниками про 20-міліметрові снаряди для гармат винищувачів F-16. Цими боєприпасами збивають російські реактивні дрони. На знешкодження одного такого БпЛА може піти близько 150 снарядів. За нинішньої кількості атак Україні потрібно приблизно 10 тис. снарядів на день.

Раніше в західних медіа з’явилася інформація, що українським F-16 вже не вистачає ракет класу «повітря-повітря» й тому під час деяких денних вильотів українські пілоти змушені покладатися лише на вбудовані гармати винищувачів.