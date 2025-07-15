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Пожар в районе завода «Энергия», скриншот видео
Дроны удары по российскому заводу по производству аккумуляторов для военной техники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207808-drony-udary-po-rossiyskomu-zavodu-po-proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-voennoy-tehniki-video.htmlРакурс
Дрони в ніч на сьогодні, 15 липня, вдарили по заводу «Енергія» у місті Єлець Липецької області рф.
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Місцева влада вже заявила про одного постраждалого.
Про вибухи цієї ночі повідомляли жителі Липецької, Воронезької та Ростовської областей рф. Згодом керівництво Воронезької області заявило про «збиття кількох літальних апаратів».
Завод «Енергія» виробляє акумулятори та батареї, зокрема для ракет та іншої військової техніки. Це підприємство раніше вже атакували безпілотники — у травні та на початку липня.
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