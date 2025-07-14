Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне до сих пор не убрали сожженые во время "Паутины" самолеты

Россияне до сих пор не убрали сожженые во время «Паутины» самолеты (ФОТО)

14 июл 2025, 17:27
999

У росії ще досі не змогли прибрати рештки своїх літаків, уражених під час операції «Павутина», з авіабаз «Белая», «Енгельс» та «Оленья».

Про це свідчать свіжі супутникові знімки авіабази в Іркутській області, пише Defense Express. з посиланням на OSINT-аналітика Tatarigami.

На знімках видно рештки Ту-95МС та Ту-22М3. Причини, чому у РФ досі не розтягли залишки літаків — невідомі.

Внаслідок атаки українських дронів під час операції «Павутина» росія втратила «єдинорогів» у світі авіації — унікальні літаки Ту-160.

Про це заявив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

За його словами, згідно з наявною інформацією, підтверджується ураження дронами СБУ двох Ту-160 на аеродромі «Белая».

Стратеги повністю не знищені, але їхні пошкодження навряд чи російський ВПК у нинішньому стані зможе відновити найближчим часом, — підкреслив Коваленко.

За його словами, практично всі російські стратегічні ракетоносці-бомбардувальники серій Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160 у Росії не виробляються.

Вершиною ж у трійці уражених літаків є Ту-160 — найдорожчий і найунікальніший.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров