Россияне до сих пор не убрали сожженые во время "Паутины" самолеты

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У росії ще досі не змогли прибрати рештки своїх літаків, уражених під час операції «Павутина», з авіабаз «Белая», «Енгельс» та «Оленья».

Про це свідчать свіжі супутникові знімки авіабази в Іркутській області, пише Defense Express. з посиланням на OSINT-аналітика Tatarigami.

На знімках видно рештки Ту-95МС та Ту-22М3. Причини, чому у РФ досі не розтягли залишки літаків — невідомі.

Внаслідок атаки українських дронів під час операції «Павутина» росія втратила «єдинорогів» у світі авіації — унікальні літаки Ту-160.

Про це заявив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

За його словами, згідно з наявною інформацією, підтверджується ураження дронами СБУ двох Ту-160 на аеродромі «Белая».

Стратеги повністю не знищені, але їхні пошкодження навряд чи російський ВПК у нинішньому стані зможе відновити найближчим часом, — підкреслив Коваленко.

За його словами, практично всі російські стратегічні ракетоносці-бомбардувальники серій Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160 у Росії не виробляються.

Вершиною ж у трійці уражених літаків є Ту-160 — найдорожчий і найунікальніший.