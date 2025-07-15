Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Сумская ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 15 липня, близько першої години ночі завдали ударів по одному із медичних закладів Шосткинської громади на Сумщині, виникла пожежа.

Також пошкоджено декілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та провели обстеження території. Внаслідок атаки травмовано дитину, — зазначили у відомстві.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що внаслідок нічної атаки по Шостці постраждала 14-річна дівчинка.

Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.

За попередньою інформацією, ворог завдав по місту три ракетні удари.