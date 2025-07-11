Украинский робот «Лютик». Фото: МОУ

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Український робот «Лютік» тепер офіційно на озброєнні Сил оборони України.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах наземний роботизований комплекс «Лютік», який був створений на одному з українських підприємств. Робот може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо. Також «Лютіка» можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів. Про це оборонне відомство 11 липня повідомило у Telegram.

Зазначається, що компактність робота дозволяє транспортувати його на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса. А сам «Лютік», попри компактні розміри, може перевозити до чверті тонни вантажу.

Ця роботизована платформа має герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи. У МОУ запевняють, що «Лютік» може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища, а тяглове зусилля електродвигуна та гусеничне шасі робота дозволяють йому рухатись бездоріжжям, трясовинами, піщаними насипами, долати неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва Protector, який призначений для низки завдань: перевезення боєкомплекту або спорядження або евакуація поранених. Також машину можна використовувати як платформу під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.