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Украинский робот «Лютик». Фото: МОУ

Украинский робот «Лютик» появился на вооружении ВСУ (ФОТО)

11 июл 2025, 17:53
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Український робот «Лютік» тепер офіційно на озброєнні Сил оборони України.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах наземний роботизований комплекс «Лютік», який був створений на одному з українських підприємств. Робот може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо. Також «Лютіка» можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів. Про це оборонне відомство 11 липня повідомило у Telegram.

Зазначається, що компактність робота дозволяє транспортувати його на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса. А сам «Лютік», попри компактні розміри, може перевозити до чверті тонни вантажу.

Ця роботизована платформа має герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи. У МОУ запевняють, що «Лютік» може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища, а тяглове зусилля електродвигуна та гусеничне шасі робота дозволяють йому рухатись бездоріжжям, трясовинами, піщаними насипами, долати неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

Український робот «Лютік». Фото: МОУ

Український робот «Лютік». Фото: МОУ

Нагадаємо, Збройні сили України отримають безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва Protector, який призначений для низки завдань: перевезення боєкомплекту або спорядження або евакуація поранених. Також машину можна використовувати як платформу під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Источник: Ракурс


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