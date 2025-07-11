Тайник оружия российских спецслужб в Харькове. Фото: СБУ

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Ракурс

Масштабний схрон зброї у Харкові викрили українські правоохоронці.

Цей тайник був облаштований за завданням російських спецслужб і готувався для диверсійних груп ворога у Харківському регіоні. СБУ та Державне бюро розслідувань знайшли нелегальну схованку в одному з гаражних боксів у обласному центрі. Про це Служба безпеки України 11 липня повідомила у Telegram.

СБУ та ДБР викрили масштабний схрон зброї у Харкові: російські спецслужби намагалися приховати цей арсенал для своїх диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків виявили та вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема набої до стрілецької зброї, ручні гранати, протитанкові міни, а також декілька РПГ та гранати до них.

Нагадаємо, восени 2024 року правоохоронці затримали в Харкові двох колишній співробітників «Беркуту», які облаштовували схрони з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. У такий спосіб фігуранти мали створити «запас» для інших агентів і диверсантів рф для підривної діяльності в регіоні.