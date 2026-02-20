Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике — Шмыгальhttps://racurs.ua/n212202-est-informaciya-o-podgotovke-vragom-novyh-udarov-po-energetike-shmygal.htmlРакурс
Росія готує нові удари по енергетиці України.
Про це сьогодні, 20 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Енергетичного штабу.
Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів, — зазначив він.
Він додав, що у Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.
Також ведеться робота з партнерами щодо постачання обладнання
За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну, — зазначив міністр.