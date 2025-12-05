Денис Шмигаль, фото: «Вікіпедія»

У Державному бюджеті на 2026 рік не передбачене збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Водночас плануються покращені умови для служби за контрактом.

Про це сьогодні, 5 грудня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Проектом бюджету збільшення грошового забезпечення в 2026 році не передбачається, — зазначив Шмигаль.

Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів, — додав він.

