Україна планує значно збільшити потужності розподіленої генерації, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/ua/n213142-ukrayina-cogorich-planuie-vvesty-v-robotu-1-5-gvt-novoyi-rozpodilenoyi-gazovoyi-generaciyi-shmygal.html

Ракурс

Україна цього року планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації — це стільки ж, скільки було введено за весь час повномасштабної війни.

Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Державні енергетичні компанії «Нафтогаз» та ОГТСУ планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно. У березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей, — зазначив Шмигаль. — Додаткова потреба регіонів в обладнанні сьогодні складає понад 500 МВт. Працюємо з партнерами, зокрема в межах Фонду енергетичної підтримки, щоб закриту цю потребу.

За словами міністра, Кабмін уже передбачив кошти з резервного фонду на встановлення і приєднання наявних когенераційних установок у восьми регіонах України:

Перший транш в розмірі 307 млн грн надійде найближчим часом. Це дозволить приєднати 75 установок загальною потужністю 96 Мвт.

Шмигаль зазначив, що спільно з Мінрозвитку та Мінекономіки також опрацьовані проекти рішень уряду щодо спрощення процедури закупівель обладнання в межах планів стійкості, а також супутніх робіт для його встановлення.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Міненерго веде діалог із бізнесом:

планується поширення підтримки на всі новозбудовані об'єкти генерації в прифронтових регіонах, введені в експлуатацію з грудня 2022 року, а не лише з 1 грудня 2025 року;

опрацьовується питання щодо поширення практики PPA контрактів на суб'єктів розподіленої газової генерації. Ідея в тому, щоб дати таким суб'єктам довгострокову прогнозовану ціну, зменшити ризики та забезпечити бізнес власною генерацією.