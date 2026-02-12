Терміни відновлення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві назвав Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

Після нічного російського обстрілу подача тепла від ТЕЦ-5 має відновитися за добу, а від ТЕЦ-6 — за дві.

Про це сьогодні, 12 лютого, під час засідання енергокомітету Верховної Ради заявив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє видання «Факти».

Сьогодні була атака росіян балістикою, сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води, — розповів він.

За словами Шмигаля, Києву пощастило, оскільки плюсова температура дозволила не зливати воду з системи, що дає можливість не витрачати два тижні на заповнення системи та ліквідацію проривів.

Він зауважив, що у зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються відключати в Києві не більше ніж три черги електроспоживання.

Шмигаль у своєму Telegram-каналі сьогодні ввечері повідомив, що в закритому режимі за участі військових відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів, — зазначив він.

