Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/ua/n211875-ie-ryzyky-scho-grafiky-vidkluchen-mojut-pogirshytysya-shmygal.html

Ракурс

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень, — наголосив він.

Шмигаль зазначив, що відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. Зокрема, у Києві працюють понад 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу».

Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу, — додав він.

Також Шмигаль повідомив, що вже понад 30 країн допомагать Україні пройти цю зиму.