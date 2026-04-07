Дрони вдарили по хімзаводу в РФ. Фото: DW

Безпілотники атакували Воронезьку область Російської Федерації.

У понеділок пізно ввечері, 6 квітня, у цьому регіоні країни-агресора оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА. Невідомі дрони летіли на місто Россош. Було завдано удару по хімічному заводу «Міндобрива», яке спеціалізується на виробництві речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів. Про це повідомили моніторингові та російські Telegram-канали.

З 2025 року підприємство «Міндобрива» інтегроване у російський державний хімічний сектор через структуру «Росхим». На цьому заводі виготовляють аміак, азотну кислоту та аміачну селітру.

Російська влада офіційно не коментувала наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу «Шесхарис», що в Новоросійську Краснодарського краю РФ. На території об'єкта зафіксували влучання по цілі та масштабну пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.