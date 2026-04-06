ЗСУ уразили нафтовий термінал «Шесхарис». Фото: соцмережі

Сили оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів країни-агресора Росії.

У ніч на 6 квітня захисники уразили нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу «Шесхарис», що в Новоросійську Краснодарського краю РФ. На території об'єкта зафіксували влучання по цілі та масштабну пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також українське командування заявило, що є підтвердження ураження російського протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі, що в окупованому Криму. Наразі уточняється ступінь пошкоджень.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що в ніч на 4 квітня українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на Донеччині, селища Вальянівське на Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне у районах Запорізької області. Також були влучання по ворожих складах із боєприпасами в районах населених пунктів Ровеньки і Шахтарське та складу пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на території Луганщини, яку контролює РФ.