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Російського полковника підірвали у Балашисі, скріншот відео
У РФ підірвали полковника, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214321-u-rf-pidirvaly-polkovnyka-yakyy-ocholuvav-upravlinnya-postachannya-raket-i-boieprypasiv-foto.htmlРакурс
У підмосковній Балашисі сьогодні, 9 червня, внаслідок підриву автомобіля ліквідували полковника ЗС РФ Даміра Давидова, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України з питань використання безпілотних літальних апаратів Сергій Стерненко.
Російські Telegram-канали повідомляють, що ім’я Давидова на місці вибуху чув один із очевидців. Крім того, Давидом обличчям «схожий» на людину, яка була в автомобілі, котрий вибухнув.
За інформацією російського видання Astra, Давидов жив за адресою Кожедуба, 6 — це на тій же вулиці, де стався вибух.
Раніше близький до російських силовиків канал SHOT повідомляв, що загиблий 62 роки. Давидову — 57 років, і, за наявною інформацією, BMW X3 у нього немає. Проте якась BMW засвітилася у профілі його сина Рафаїля, 20-річного курсанта Військової академії матеріально-технічного забезпечення.
Astra зв’язалася з сином власника BMW (62-річного Георгія С., який ніяк не пов’язаний із Міноборони РФ), чий номер вказано на фото Рафаїля. Син Георгія заявив, що той живий і здоровий і продав свій BMW близько двох років тому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок цього вибуху могли ліквідувати 62-річного російського генерала-лейтенанта.
Джерело: Сергій Стерненко, Astra