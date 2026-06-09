Російського полковника підірвали у Балашисі, скріншот відео

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У підмосковній Балашисі сьогодні, 9 червня, внаслідок підриву автомобіля ліквідували полковника ЗС РФ Даміра Давидова, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України з питань використання безпілотних літальних апаратів Сергій Стерненко.

Російські Telegram-канали повідомляють, що ім’я Давидова на місці вибуху чув один із очевидців. Крім того, Давидом обличчям «схожий» на людину, яка була в автомобілі, котрий вибухнув.

За інформацією російського видання Astra, Давидов жив за адресою Кожедуба, 6 — це на тій же вулиці, де стався вибух.

Раніше близький до російських силовиків канал SHOT повідомляв, що загиблий 62 роки. Давидову — 57 років, і, за наявною інформацією, BMW X3 у нього немає. Проте якась BMW засвітилася у профілі його сина Рафаїля, 20-річного курсанта Військової академії матеріально-технічного забезпечення.

Astra зв’язалася з сином власника BMW (62-річного Георгія С., який ніяк не пов’язаний із Міноборони РФ), чий номер вказано на фото Рафаїля. Син Георгія заявив, що той живий і здоровий і продав свій BMW близько двох років тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок цього вибуху могли ліквідувати 62-річного російського генерала-лейтенанта.

Джерело: Сергій Стерненко, Astra