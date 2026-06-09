Наслідки вибуху у Підмосков’ї, фото: Сергій Стерненко

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Ракурс

У підмосковній Балашисі внаслідок вибуху автомобіля сьогодні, 9 червня, могли ліквідувати 62-річного генерала-лейтенанта.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України з питань використання безпілотних літальних апаратів Сергій Стерненко.

Показово, що автівку підірвали за 350 метрів від місця, де рік тому ліквідували генерал-лейтенанта Москаліка, — зазначив він.

Російський Telegram-канал Astra з посиланням на свідка інциденту — таксиста, який у момент вибуху у цьому районі очікував на замовлення, повідомляє, що повідомляє, що вибух пролунав, коли автомобіль BMW X3 встиг від’їхати з парковки на відстань близько 50 м.

Свідок дістав вогнегасник, відчинив двері водія і витяг потерпілого.

Весь одяг на ньому горів, по ньому видно було, що навряд чи врятують, — зазначив він.

За словами свідка, він відчинив двері водія і витяг його. На той момент водій ще був живий, проте за п’ять хвилин стало відомо, що він помер. Таксист уточнив, що загиблий був у цивільному одязі.

Ім’я загиблого не розкривається.

За даними російських Telegram-каналів, вибуховий пристрій потужністю 300−400 грамів у тротиловому еквіваленті був закладений під сидіння водія.