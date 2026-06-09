Вибух автомобіля стався у російському місті Балашиха. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214306-avtomobil-pidirvaly-u-rosiyskomu-pidmoskov-yi-vodiy-zagynuv.html

Ракурс

Вибух автомобіля стався у російському місті Балашиха, яке розташоване неподалік Москви.

Позашляховик BMW X3 вибухнув після того, як водій сів за кермо і завів двигун. Після вибуху машина загорілася, але водія, начебто, устигли витягти із салону. Згодом постраждалий помер, його особу досі не встановили. Про вибух пише російська пропаганда, а також Telegram-канали, які пов’язані з силовиками РФ.

За інформацією Слідчого комітету Росії, вибух прогримів на вулиці Колдунова приблизно о 5.30, що неподалік вулиці Нестерова, де в 2025 році підірвали Volkswagen Golf із генерал-майором Ярославом Москаликом.

Мікрорайон Авіаторів, де стався вибух, називають кварталом для військових пенсіонерів.

Нагадаємо, 15 квітня минулого року в місті Балашиха Московської області РФ вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-майор Ярослав Москалик.