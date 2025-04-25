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Під Москвою підірвали генерал-майора Генштабу рф. Фото: соцмережі

Під Москвою підірвали генерал-майора російського Генштабу (ФОТО)

25 кві 2025, 12:42
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Російський генерал загинув внаслідок вибуху під Москвою.

У п’ятницю, 15 квітня, в місті Балашиха вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил рф генерал-майор Ярослав Москалик. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza, Mash та «Агентство».

Зазначається, що подія сталася в мікрорайоні Авіаторів, який побудували для військових. Внаслідок вибуху також були пошкоджені вікна на кількох поверхах будинку, розташованого поруч.

За однією з версій, у самій машині встановили вибуховий пристрій, який підірвали, коли поруч проходив генерал. Москалика внаслідок вибуху відкинуло на кілька метрів.

А російська пропаганда стверджує, що це був «вибух газобалонного обладнання».

Під Москвою підірвали генерал-майора Генштабу рф. Фото: соцмережі

Під Москвою підірвали генерал-майора Генштабу рф. Фото: соцмережі

Під Москвою підірвали генерал-майора Генштабу рф. Фото: соцмережі

Під Москвою підірвали генерал-майора Генштабу рф. Фото: соцмережі

Нагадаємо, на початку квітня броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників вибухнув на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Загинули ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток».

Джерело: Ракурс


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