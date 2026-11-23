Українські війська уразили НПЗ в російській Пермі та нафтоперекачувальну станцію в Татарстані. Фото:

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Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі.

У понеділок, 23 листопада, українські захисники влучили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі та нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» в Татарстані. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що НПЗ був атакований у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная искра». Були уражені три ключові установки заводу: АВТ-2, АВТ-5 та установка ізомеризації. АВТ — це атмосферно-вакуумні трубчатки, з яких починається переробка: тут сиру нафту розділяють на фракції, з яких далі отримують бензин, дизель, авіапаливо та мазут. Без цих установок завод не може переробляти нафту.

Як відомо, Пермський НПЗ розташований за понад 1 тис. 500 км від українського кордону. Вважається одним із провідних нафтопереробних підприємств Росії, а його проектна потужність становить близько 13 млн т нафти на рік. Завод виробляє понад 60 видів продукції та залучений до забезпечення армії окупантів.

Також, як додали в Генштабі, українські війська вдруге за кілька днів влучили по нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» в районі Альметьєвська Республіки Татарстан. Там були уражені чотири резервуари. А 19 листопада на цій станції були влучання по трьох резервуарах РВСПА-50000, кожен місткістю до 50 тис. куб. м нафти.

Нагадаємо, 23 листопада Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України уразили виробничі потужності Новошахтинського НПЗ в Ростовській області РФ. На території об'єкту спалахнула пожежа.