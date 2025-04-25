Под Москвой взорвали генерал-майора Генштаба рф. Фото: соцсети

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Ракурс

Російський генерал загинув внаслідок вибуху під Москвою.

У п’ятницю, 15 квітня, в місті Балашиха вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил рф генерал-майор Ярослав Москалик. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza, Mash та «Агентство».

Зазначається, що подія сталася в мікрорайоні Авіаторів, який побудували для військових. Внаслідок вибуху також були пошкоджені вікна на кількох поверхах будинку, розташованого поруч.

За однією з версій, у самій машині встановили вибуховий пристрій, який підірвали, коли поруч проходив генерал. Москалика внаслідок вибуху відкинуло на кілька метрів.

А російська пропаганда стверджує, що це був «вибух газобалонного обладнання».

Нагадаємо, на початку квітня броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників вибухнув на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Загинули ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток».