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Ракурс
У Мелітополі вибухнув «Тигр» з російськими окупантами, фото: ГУР

Броньовик з «кадирівцями» вибухнув у Мелітополі — ГУР (ФОТО)

4 кві 2025, 13:51
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Броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників вибухнув вчора, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

Всередині броньовика перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток». Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що втрати ворога склали щонайменше п’ять «кадировців».

ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата, — наголошують у ГУР.

У Мелітополі вибухнув «Тигр» з російськими окупантами, фото: ГУР

Джерело: Ракурс


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