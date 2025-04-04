В Мелитополе взорвался «Тигр» с российскими оккупантами, фото: ГУР

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Броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників вибухнув вчора, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

Всередині броньовика перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток». Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що втрати ворога склали щонайменше п’ять «кадировців».