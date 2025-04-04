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В Мелитополе взорвался «Тигр» с российскими оккупантами, фото: ГУР
Броневик с «кадыровцами» взорвался в Мелитополе — ГУР (ФОТО)https://racurs.ua/n205322-bronevik-s-kadyrovcami-vzorvalsya-v-melitopole-gur-foto.htmlРакурс
Броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників вибухнув вчора, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.
Всередині броньовика перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток». Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що втрати ворога склали щонайменше п’ять «кадировців».
ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата, — наголошують у ГУР.