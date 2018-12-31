Освобождать пленных Россией моряков Украина будет в Европейском суде по правам человека

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Пленных украинских моряков ведут в суд, фото — ТСН
Освобождать пленных Россией моряков Украина будет в Европейском суде по правам человекаhttps://racurs.ua/n116314-osvobojdat-plennyh-rossiey-moryakov-ukraina-budet-v-evropeyskom-sude-po-pravam-cheloveka.htmlRacurs.ua
Украина подаст заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием освободить пленных моряков.
Межгосударственній иск подадут 7 января, сообщили 31 декабря УНН со ссылкой на заместителя министра юстиции Ивана Лещину.
«Суд будет проверять, придерживается ли Россия прав человека, которые предусмотрены в Европейской конвенции. Требованием Украины будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков», — сообщил Лещина.
Положительным решением ЕСПЧ для Украины будет освобождение пленных моряков.
Если решение будет в пользу Украины, формой исполнения решения должно стать именно освобождение военнопленных украинцев.
В то же время в Министерстве юстиции не до конца уверены, что ЕСПЧ укажет об освобождении непосредственно в своем решении.
«Мы будем этого требовать, но насколько это возможно на практике? До сих пор подобных случаев еще не было, чтобы суд так прямо указал. Но мы надеемся», — отметил Иван Лещина.
Ранее Европейский суд по правам человека обязал РФ обеспечить пленных надлежащей медицинской помощью.