Освобождать пленных Россией моряков Украина будет в Европейском суде по правам человека

Пленных украинских моряков ведут в суд, фото — ТСН

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Украина подаст заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием освободить пленных моряков.

Межгосударственній иск подадут 7 января, сообщили 31 декабря УНН со ссылкой на заместителя министра юстиции Ивана Лещину.

«Суд будет проверять, придерживается ли Россия прав человека, которые предусмотрены в Европейской конвенции. Требованием Украины будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков», — сообщил Лещина.

Положительным решением ЕСПЧ для Украины будет освобождение пленных моряков.

Если решение будет в пользу Украины, формой исполнения решения должно стать именно освобождение военнопленных украинцев.

В то же время в Министерстве юстиции не до конца уверены, что ЕСПЧ укажет об освобождении непосредственно в своем решении.

«Мы будем этого требовать, но насколько это возможно на практике? До сих пор подобных случаев еще не было, чтобы суд так прямо указал. Но мы надеемся», — отметил Иван Лещина.

Ранее Европейский суд по правам человека обязал РФ обеспечить пленных надлежащей медицинской помощью.