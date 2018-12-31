Звільняти полонених Росією моряків Україна буде в Європейському суді з прав людини

Полонених українських моряків ведуть до суду, фото — ТСН

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Україна подасть заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою звільнити полонених моряків.

Міждержавну заяву подадуть 7 січня, повідомляють 31 грудня УНН з посиланням на міністра юстиції Івана Ліщину.

«Заява стосується того, чи дотримується Росія прав людини, які передбачені в Європейській конвенції. Вимогою України буде визнати, що Росія порушує конвенцію, утримуючи моряків», — повідомив Ліщина.

Позитивним рішенням від ЄСПЛ буде звільнення полонених моряків.

Якщо рішення буде на користь України, формою виконання рішення має стати звільнення моряків.

Водночас в Міністерстві юстиції не до кінця переконані, що ЄСПЛ вкаже про звільнення безпосередньо у своєму рішенні.

«Ми будемо цього вимагати, але наскільки це можливо на практиці? Дотепер подібних випадків ще не було, щоб суд так прямо вказав. Але ми сподіваємося», — зазначив Іван Ліщина.

Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язував РФ забезпечити полонених належною медичною допомогою.