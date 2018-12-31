Австрія підтримує зняття санкцій з Росії, але підстав для цього не бачить

Канцлер Австрії Себастіан Курц, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n116313-avstriya-pidtrymuie-znyattya-sankciy-z-rosiyi-ale-pidstav-dlya-cogo-ne-bachyt.html

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Канцлер Австрії Себастіан Курц підтримав поступове зняття санкцій з Росії.

Умовою для цього Курц вважає «конкретний прогрес на сході України» і розповів про це в інтерв’ю Rheinische Post

Але, на думку австрійського канцлера, сьогодні такий прогрес відсутній.

«Будучи на посаді міністра закордонних справ, я вже виступав за те, щоб, як пропонував тогочасний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, поступову знімати санкції й обумовити це з прогресом на сході України. Першим кроком було б реальне припинення вогню», — повідомив Курц.

Канцлер уточнив, що наразі не бачить підстав для зняття обмежень з РФ, оскільки «за останні місяці у цьому напрямку було занадто мало руху».

Курц відзначив також, що майбутні вибори в Україні не повинні негативно вплинути на ситуацію на сході країни, оскільки «Київ повинен мати серйозний інтерес у прогресі».

Саме Австрія запропонувала Європейському Союзу наприкінці листопада цього року запровадити нові санкції проти РФ після нападу в Керченській протоці, але ЄС не спромігся засудити дії Росії в Азові й увести нові санкції.