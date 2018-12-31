Австрия поддерживает снятие санкций с России, но оснований для этого не видит

Канцлер Австрии Себастьян Курц, фото — DW

https://racurs.ua/n116313-avstriya-podderjivaet-snyatie-sankciy-s-rossii-no-osnovaniy-dlya-etogo-ne-vidit.html

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Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенное снятие санкций из России.

Условием снятия Курц считает «конкретный прогресс на востоке Украины» и рассказал об этом в интервью Rheinische Post

Но, по мнению австрийского канцлера, сегодня такой прогресс отсутствует.

«Будучи на посту министра иностранных дел, я уже выступал за то, чтобы, как предлагал тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, постепенно снимать санкции и оговорить это прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы реальное прекращение огня», — сообщил Курц.

Канцлер уточнил, что не видит оснований для снятия ограничений с РФ, поскольку «за последние месяцы в этом направлении было слишком мало движения».

Курц отметил также, что предстоящие выборы в Украине не должны негативно повлиять на ситуацию на востоке страны, поскольку «Киев должен иметь серьезный интерес в прогрессе».

Именно Австрия предложила Европейскому Союзу в конце ноября этого года ввести новые санкции против РФ после нападения в Керченском проливе, но ЕС не смог осудить действия России в Азове и ввести новые санкции.