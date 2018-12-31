Вибух багатоповерхівки Магнітогорська: з-під завалів витягли перших уцілілих (ФОТО, ВІДЕО)

Вибух багатоповерхівки в Магнітогорську / Фото: ВВС

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Вибух багатоповерхівки в Магнітогорську вранці 31 грудня забрав життя трьох осіб, на місці події тривають рятувальні роботи. За даними ЗМІ Магнітогорська з посиланням на представників місцевої влади, під’їзді, що рухнув, було прописано 110 осіб.

Уже відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Всього з-під завалів витягли 10 осіб. Незрозуміла доля 79-ти людей.

«13-річна дитина поміщена в реанімацію. Його стан не оцінюється як важкий, мама до нього допущена, він у свідомості, його життю нічого не загрожує", — зазначають лікарі лікарні Магнітогорська.

Навколо житлової багатоповерхівки все оточено, люди не можуть забрати свої речі, документи.

За словами очевидців події, поблизу місця вибуху зібралося багато людей, які живуть у сусідніх під’їздах і будинках. Спецтехніка прибирає дерева, що заважають проведенню рятувальних робіт.

Нагадаємо, вранці 31 грудня в російському Магнітогорську завалилася секція 10-поверхового житлового будинку. За офіційними даними, причиною став вибух газу. Невідома доля 79-ти осіб. Пошкоджено або зруйновано 48 квартир.