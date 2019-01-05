В Стамбуле проходит церемония подписания томоса для Православной церкви Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня проходит церемония подписания томоса для ПЦУ, фото: Facebook

https://racurs.ua/n116488-v-stambule-prohodit-ceremoniya-podpisaniya-tomosa-dlya-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-translyaciya.html

Racurs.ua

Сегодня в Стамбуле в Патриаршем Храме Святого Георгия происходит церемония подписания томоса для недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Само вручение состоится завтра в 13.00 после литургии в этом же храме.

Это событие станет последним шагом по предоставлению ПЦУ автокефалии.

На церемонии присутствует глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Также сегодня в Стамбул прибыл президент Украины Петр Порошенко.

Он уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи стороны обсудили сотрудничество на международной арене, перспективы создания зоны свободной торговли между двумя государствами, а также вопросы освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных, в частности крымских татар.

В Стамбул также прибыли другие украинские чиновники. Среди них глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, а также бывший президент Виктор Ющенко.

Напомним, текст томоса, выполненный на пергаменте, доставил в Стамбул известный афонский каллиграф и иконописец иеромонах Лука из монастыря Ксенофонт.