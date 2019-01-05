У Стамбулі відбувається церемонія підписання томосу для Православної церкви України (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні відбувається церемонія підписання томосу для ПЦУ, фото: Facebook

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Сьогодні в Стамбулі в Патріаршому Храмі Святого Георгія відбувається церемонія підписання томосу для нещодавно створеної Православної церкви України (ПЦУ).

Саме вручення відбудеться завтра о 13.00 після літургії в цьому ж храмі.

Ця подія стане останнім кроком із надання ПЦУ автокефалії.

На церемонії присутній очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

Також сьогодні до Стамбула прибув президент України Петро Порошенко.

Він вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю на міжнародній арені, перспективи створення зони вільної торгівлі між обома державами, а також питання звільнення утримуваних Росією українських політв’язнів, зокрема кримських татар.

До Стамбула також прибули інші українські високопосадовці. Серед них очільник Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони Степан Полторак, а також колишній президент Віктор Ющенко.

Нагадаємо, текст томосу, виконаний на пергаменті, доставив до Стамбула відомий афонський каліграф та іконописець ієромонах Лука з монастиря Ксенофонт.