У затриманого в Москві «американського шпигуна» є громадянство чотирьох країн

Пол Вілан, фото: TVN24

https://racurs.ua/ua/n116489-u-zatrymanogo-v-moskvi-amerykanskogo-shpyguna-ie-gromadyanstvo-chotyroh-krayin.html

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Затриманий наприкінці грудня 2018 року в Москві колишній морський піхотинець Пол Вілан є громадянином відразу чотирьох країн.

У нього є паспорти США, Великої Британії, Канади та Ірландії. Про це повідомляє агентство Assotiated Press.

Під час затримання Вілана 28 грудня було відомо лише про його американське громадянство. Як вчора повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, цю справу від початку ведуть США.

Новина про те, що Паул Уелан має громадянство чотирьох країн, означає, що тиск на Росію в цій справі може здійснюватися відразу з декількох фронтів. Так, Велика Британія, Ірландія та Канада вже звернулися із проханням надати своїм дипломатам можливість відвідати затриманого.

Вілана в Росії можуть кинути за ґрати на 20 років. Згідно з інформацією, яка потрапила в ЗМІ, його звинувачують у спробі отримати флешку з переліком співробітників російських спецслужб.

На думку експертів, є ймовірність, що Росія прагне використати Вілана для обміну на затриману в США російську шпигунку Марію Бутіну.

Нагадаємо, Вілан прибув до Росії 22 грудня 2018 року, щоб відвідати весілля свого знайомого.