NASA скасувало візит голови «Роскосмосу» до США через Україну

Дмитро Рогозін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116490-nasa-skasuvalo-vizyt-golovy-roskosmosu-do-ssha-cherez-ukrayinu.html

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NASA вирішило на невизначений термін відкласти візит до США очільника «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, запланований на лютий цього року.

Рогозін потрапив під санкції ще в 2014 році через причетність до агресії Росії щодо України. Тоді в російському уряді він обіймав посаду віце-прем'єра, повідомляє видання USA Today.

Своє рішення тимчасово скасувати санкції щодо Рогозіна задля його візиту до Сполучених Штатів, адміністрація президента США Дональда мотивувала сподіванням, що це допоможе покращенню робочих відносин у космічній сфері. Восени відбулися кілька неприємних інцидентів, пов’язаних із співпрацею Росії та США в питаннях функціонування та обслуговування Міжнародної комічної станції (МКС).

Однак таке рішення викликало хвилю критики з боку сенаторів-демократів, зокрема Джинни Шехін — члена комітету з асигнувань, який фінансує NASA.

«Послання Америки Кремлю має бути однозначним: дії мають наслідки», — зазначала Шехін.

Запрошення до США Рогозіна, одного з провідних архітекторів російської агресії, підриває основні цілі національної безпеки США, наголошувала сенатор.

Попри зростання напруження між Росією та США в останні роки, NASA та «Росоксмос» продовжують тісно співпрацювати. З того часу, як NASA завершила програму свого космічного човника в 2011 році, доставку астронавтів до МКС здійснюють російські космічні кораблі.

Сама МКС також є продуктом міжнародної співпраці, свій внесок у неї зробила й Росія. Понад 18 років американські та російські екіпажі постійно перебували на станції.

Взаємні візити очільників обох космічних агентств були давньою традицією. Тепер на Рогозіні, який очолив «Роскосмос» лише в травні 2018 року, вона перерветься.

Нагадаємо, рішення про тимчасове скасування санкцій щодо Рогозіна США ухвалили в жовтні 2018 року.