Томос передають предстоятелю Православної церкви України Епіфанію (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Вселенський патріарх підписує томос про автокефалію Православної церкви України, 5 січня 2019 року, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n116507-tomos-peredaut-predstoyatelu-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny-epifaniu-translyaciya.html

Racurs.ua

В патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі у неділю, 6 січня, відбувається церемонія передачі томосу предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Томос про автокефалію ПЦУ напередодні підписав Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції.

Із 7 січня томос виставлять у Софійському соборі в Києві. Це станеться після різдвяної літургії, яку проведе митрополит Епіфаній.

Крім того, у суботу відбулася перша зустріч Епіфанія з Варфоломієм.

У Стамбулі перебували й українські топ-чиновники — президент Петро Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони Степан Полторак та екс-президент Віктор Ющенко.