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Вселенський патріарх підписує томос про автокефалію Православної церкви України, 5 січня 2019 року, фото — Фейсбук

Томос передають предстоятелю Православної церкви України Епіфанію (ТРАНСЛЯЦІЯ)

6 січ 2019, 08:10
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В патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі у неділю, 6 січня, відбувається церемонія передачі томосу предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Томос про автокефалію ПЦУ напередодні підписав Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції.

Із 7 січня томос виставлять у Софійському соборі в Києві. Це станеться після різдвяної літургії, яку проведе митрополит Епіфаній.

Крім того, у суботу відбулася перша зустріч Епіфанія з Варфоломієм.

У Стамбулі перебували й українські топ-чиновники — президент Петро Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони Степан Полторак та екс-президент Віктор Ющенко.

Джерело: Ракурс


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