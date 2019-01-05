Спасение собак в США: из горящего зоомагазина вынесли 86 щенков (ВИДЕО)

Спасение собак в США

https://racurs.ua/n116506-spasenie-sobak-v-ssha-iz-goryaschego-zoomagazina-vynesli-86-schenkov-video.html

Racurs.ua

В США волонтерам и пожарным удалось спасти 86 щенков из горящего зоомагазина. Об этом рассказали в сегодняшнем вечернем выпуске ТСН.

Зоомагазин загорелся ночью, пожарным сообщили сразу же, но пока они ехали, на помощь щенкам пришли волонтеры. Еще до приезда пожарных люди начали выносить собак из горящего помещения.

Люди останавливались на дороге, бросали свои машины и бежали на помощь, чтобы успеть вынести все клетки с собаками. Таким образом, удалось спасти 86 собак, с ними все в порядке, никто из них не пострадал.

Напомним, что в Днепре зоозащитники с помощью полицейских сняли социальный ролик, который должен заставить людей задуматься, что отдавать щенков на продажу перекупщикам значит обречь их на смерть.