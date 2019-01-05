Эмиграция из США

https://racurs.ua/n116505-immigrirovat-iz-ssha-hochet-rekordnoe-chislo-amerikancev-opros.html

Racurs.ua

Рекордное число американцев хочет навсегда эмигрировать из страны. Около 16% граждан США желали бы навсегда переехать в другую страну, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup, сообщается на официальном сайте соцслужбы.

Число желающих уехать США достигло рекордного уровня за все время проведения опросов. Специалисты утверждают, что такие тенденции в обществе наблюдаются из-за нахождения у власти президента Дональда Трампа. Они уверяют, что негативное отношение к нему так повлияло на общество.

Больше всего американцев хотели бы переселиться в Канаду — об этом сказали 26% опрошенных. В 2016 году этого хотели всего 12% американцев.

Для сравнения во время президентства Барака Обамы из страны хотели уехать 10% американцев, а при Джордже Буше-младшем — 11%.

Опрос проводили в 2017 и 2018 годах. В нем приняли участие 1 тыс. граждан США старше 15 лет.

Ранее сообщалось, что в США могут начать взимать пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища.