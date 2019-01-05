В горах Сочи сошла лавина: двое туристов погибли

В горах Сочи сошла лавина

https://racurs.ua/n116504-v-gorah-sochi-soshla-lavina-dvoe-turistov-pogibli.html

Racurs.ua

В России в городе Сочи в горах погибли двое туристов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в городской администрации Сочи.

Произошло это в горах Красной поляны сегодня, 5 января. На горнолыжников сошла лавина. Они попытались выбраться из-под снега самостоятельно, но им это не удалось.

Спасатели из Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) нашли туристов, их достали из-под снега в бессознательном состоянии. Несмотря на оказываемую им медицинскую помощь, оба туриста умерли по дороге в больницу. Их возраст не уточняется.

Накануне администрация Сочи распространила сообщение, что в районе Красной поляны находиться опасно, так как там высокая вероятность схода лавин.

Напомним, что 4 января в Крыму сошла лавина с Ай-Петри. Это привело к серьезным автомобильным пробкам. Помощь от местных спасателей не поступала долгое время. Людей, которые оказались в настоящей снежной ловушке, пытались освобождать другие участники дорожного движения.