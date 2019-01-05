В горах Сочі зійшла лавина: двоє туристів загинули

В горах Сочі зійшла лавина

https://racurs.ua/ua/n116504-v-gorah-sochi-ziyshla-lavyna-dvoie-turystiv-zagynuly.html

Racurs.ua

У Росії в місті Сочі в горах загинули двоє туристів. Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на своє джерело в міській адміністрації Сочі.

Сталося це в горах Червоної галявини сьогодні, 5 січня. На гірськолижників зійшла лавина. Вони спробували вибратися з-під снігу самостійно, але їм це не вдалося.

Рятувальники з Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) знайшли туристів, їх дістали з-під снігу непритомними. Їм надали медичну допомогу, але обидва молодих чоловіка померли по дорозі до лікарні. Їхній вік не уточнюється.

Напередодні адміністрація Сочі розповсюдила повідомлення, що в районі Червоної галявини перебувати небезпечно, бо там висока ймовірність сходження лавин.

Нагадаємо, що 4 січня в Криму зійшла лавина з Ай-Петрі. Це призвело до серйозних автомобільних заторів. Допомога від місцевих рятувальників не надходила довгий час. Людей, які опинилися в сніговій пастці, намагалися звільняти інші учасники дорожнього руху.