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ДТП со школьным автобусом в Индии

ДТП со школьным автобусом в Индии: стало известно число погибших детей (ФОТО)

5 янв 2019, 20:18
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В Индии на севере страны в штате Химачал-Прадеш сегодня, 5 января, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, пишет India Today.

Случилось это в 8.00 по местному времени рядом с городом Сангра. Школьный автобус упал в глубокое ущелье. В результате инцидента погибли семь человек: шесть детей и водитель автобуса.

Также известно, что в результате ДТП 12 человек были ранены, все они уже госпитализированы. В местной полиции сообщили, что состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

ДТП со школьным автобусом в Индии. Фото: indiatoday.inНапомним, что в Индии 24 декабря произошла масштабная авария на — объездной дороге возле города Джаджар столкнулись несколько транспортных средств. Затем на этом же участке дороги еще около 50 автомобилей, в том числе школьный автобус, из-за плохой видимости протаранили друг друга.


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