На Рождество в Киеве «Укрзализныця» устроит экскурсии на ретропоезде

Экскурсия в Киеве на ретропоезде

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Racurs.ua

В Киеве 6 января по случаю Рождества «Укрзализныця» запускает праздничный ретропоезд № 897Л в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Об этом сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Паровоз Л-4600 был построен на Луганском заводе в 1952 году. Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 12.50, закончится путешествие-экскурсия прибытием на главный вокзал столицы в 15.15.

Во время поездки вокруг Киева пассажиры смогут полюбоваться видами столицы, Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо.

После окончания путешествия пассажирам предложат бесплатно посетить выставку исторического подвижного состава, которая будет расположена около 14-го пути станции Киев-Пассажирский.

Стоимость взрослого билета на ретропоезд составляет 71,54 грн, детского — 61,15 грн. Их можно купить в железнодорожных кассах или с помощью онлайн-сервисов. Для этого нужно выбрать маршрут Киев — Караваевы Дачи.

Напомним, какую погоду синоптики обещают на Рождество.