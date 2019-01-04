Погода в Украине на Рождество: синоптики обещают морозы и снег

Погода в Украине на Рождество будет морозной. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n116455-pogoda-v-ukraine-na-rojdestvo-sinoptiki-obeschaut-morozy-i-sneg.html

Racurs.ua

Погода в Украине на Рождество будет морозной и снежной. Ожидается понижение температуры воздуха до 7−10° мороза.

Днем 6 января снег ожидается на территории центральных областей Украины, а в ночь на 7 января он пройдет также в северных и западных регионах, сообщил в комментарии УНН начальник метеорологических прогнозов Владислав Билык.

Сильные морозы в первые январские выходные ожидаются на территории северных и центральных областей Украины, в Сумской области температура воздуха ночью составит 18° мороза. В других областях столбики термометра ночью будут опускаться до 10−15° мороза, днем ​​будет немного теплее — 7−12° ниже нуля.

Как сообщал «Ракурс», сегодня на территории Украины объявлено штормовое предупреждение. В восточных и южных областях страны ожидаются метели с сильным ветром.