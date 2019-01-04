Погода в Україні на Різдво: синоптики обіцяють морози та сніг

Погода в Україні на Різдво буде морозною. Фото: Днепр Час

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Погода в Україні на Різдво буде морозною та сніжною. Очікується пониження температури повітря до 7−10° морозу.

Вдень 6 січня сніг очікується на території центральних областей України, а в ніч на 7 січня він пройде також у північних та західних регіонах, повідомив у коментарі УНН начальник метеорологічних прогнозів Владислав Білик.

Найсильніші морози у перші січневі вихідні очікуються на території північних та центральних областей України, у Сумській області температура повітря вночі становитиме 18° морозу. В решті областей стовпчики термометру вночі опускатимуться до 10−15° морозу, вдень буде трохи тепліше — 7−12° нижче нуля.

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні на території України оголошено штормове попередження. У східних та південних областях країни очікуються хуртовини із сильним вітром.