Пьяный водитель травмировал трех малолетних детей в ДТП на Киевщине (ФОТО)

В ДТП на Киевщине пострадали три ребенка. Фото: Без Табу

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Racurs.ua

В ДТП в Белой Церкви пострадали три ребенка. Аварию спровоцировал водитель, в крови которого обнаружили 1,6 промилле алкоголя (норма — 0,2).

Установлено, что на одном из перекрестков города водитель автомобиля Opel Vectra с номерами на иностранной регистрации не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2106, что привело к аварии.

В результате столкновения три ребенка в возрасте 2−5 лет, которые находились в салоне ВАЗ, получили травмы и были госпитализированы.

В крови 39-летнего нарушителя обнаружили значительное превышение допустимой нормы алкоголя. В отношении него составлен протокол об административном нарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Напомним, на днях под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки, в результате чего погибли три человека, а легковой автомобиль, который врезался в автобус, превратился в бесформенную груду металла.