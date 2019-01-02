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ДТП с тремя жертвами произошло под Киевом. Фото: КРАПКА
Жуткое ДТП с маршруткой близ Киева унесло три жизни, четыре человека ранены (ФОТО 18+)https://racurs.ua/n116377-jutkoe-dtp-s-marshrutkoy-bliz-kieva-uneslo-tri-jizni-esche-chetyre-cheloveka-raneny-foto-18.htmlRacurs.ua
Под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки сообщением Обухов — Матяшевка и автомобиля ЗАЗ. При столкновении транспортных средств удар был настолько сильный, что легковушка превратилась в бесформенную груду металла.
В результате аварии на месте погибли три пассажира легкового авто — мужчина и две женщины, сообщается на странице «Дзеркало Обухова» в Facebook.
Кроме того, госпитализировали четверых пострадавших пассажиров маршрутки.
По предварительным данным, водитель ЗАЗ превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в маршрутку.
Напомним, утром 1 января в Николаевской области близ села Казанка произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В результате погибли восемь человек, в том числе трое детей, а еще двоих госпитализировали.