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Ракурс
ДТП с тремя жертвами произошло под Киевом. Фото: КРАПКА

Жуткое ДТП с маршруткой близ Киева унесло три жизни, четыре человека ранены (ФОТО 18+)

2 янв 2019, 14:50
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Под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки сообщением Обухов — Матяшевка и автомобиля ЗАЗ. При столкновении транспортных средств удар был настолько сильный, что легковушка превратилась в бесформенную груду металла.

В результате аварии на месте погибли три пассажира легкового авто — мужчина и две женщины, сообщается на странице «Дзеркало Обухова» в Facebook.

Кроме того, госпитализировали четверых пострадавших пассажиров маршрутки.

По предварительным данным, водитель ЗАЗ превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в маршрутку.

ДТП с тремя жертвами произошло под Киевом. Фото: Дзеркало Обухова

Напомним, утром 1 января в Николаевской области близ села Казанка произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В результате погибли восемь человек, в том числе трое детей, а еще двоих госпитализировали.

Источник: Ракурс


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